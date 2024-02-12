شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى عن ضرب رفح: لا بد من وقفة حقيقية من المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعرض رفح الفلسطينية إلى القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعبر عن تمادى واستمرار الاحتلال في ممارسة كافة الانتهاكات والجرائم سواء التي نص عليها القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ووفقا للمعايير الإنسانية من ارتكاب كل أصناف وأشكال الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها جيش محتل تجاه شعب أعزل.

وأضاف "الخولى" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن ما شاهدناه من بداية هذه الحرب الشنيعة تجاه الشعب الفلسطيني رأينا عمليات قتل وقصف وسلب ونهب لأحياء ومناطق غزة ورأينا كل أشكال التعذيب والتنكيل للشعب الفلسطيني والتعامل مع مليون مليون وربعمائة ألف إنسان بهذه الطريقة البربرية التي تخلو من أي رحمة أو إنسانية تحتاج لوقفة حقيقية وجادة من قبل المجتمع الدولى، ووقف الغطاء الدولى من بعض الدول لإسرائيل، ومن ثم فلا بد من إرغام جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقف عملياته فورا وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.