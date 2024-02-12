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الخطوط الجوية تصدر توضيحاً بشأن أنباء تأخير رحلاتها لأيام

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "طالما حرصت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على الالتزام بمواعيد تنفيذ رحلاتها، وإن الزيادة في نسب أعداد المسافرين المضافين على رحلات الناقل الوطني بين العراق والمملكة العربية بعد تعذر نقلهم من قبل إحدى شركات الطيران المحلية، ولد ضغطاً على رحلات الشركة وطواقمها الجوية التي تبذل جهداً مضاعفاً وعلى مدار اليوم لخدمة المسافرين وهذه الزيادة في الرحلات قد أثرت بشكل واضح بما لا يتناسب مع رحلات الشركة المجدولة".

وأضافت "في الوقت الذي تتقدم به إدارة الشركة بالاعتذار الشديد للمسافرين الكرام على التأخير الذي صاحب رحلة نقل المعتمرين العراقيين لساعات وليس يومين كما روج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، نرجو من الجميع تفهم الموقف وتقدير الوضع الطارئ الذي رافق عمل الشركة والذي عملنا على تجاوزه والسعي لعدم تكراره".
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