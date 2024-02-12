شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مجازر إسرائيل برفح جريمة حرب.. ودعم مصر لغزة لم يتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قوات الاحتلال شنت عملية العسكرية تستهدف خلالها مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع، تمت أمس الأحد، ومازلنا نتكشف هذه العملية التي انتهت بتحرير أسيرين من تحت قبضة حماس، والذى يسهم في زيادة شعبية نتنياهو بالمجتمع الإسرائيلي، وأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الخطوة تسهم في مضى إسرائيل بعملياتها العسكرية والمجازر الإنسانية التي تستهدف المدنيين الأبرياء برفح، مؤكدا أن قوات الاحتلال تستهدف تقسيم مدينة رفح بالجنوب إلى 4 أجزاء، لاتمام عمليات عسكرية هدفها الوصول إلى الرهائن وعناصر حماس، لافتا إلى أن إسرائيل قد تقوم عمليات نوعية في عمق القطاع يقودها قوات خاصة من أجل ملاحقة حماس.

وثمن "فهمي" دور مصر الإنساني والدولي في تخفيف المعاناة عن آلاف المدنيين بعد المجازر التي يشنها الاحتلال، الذى يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وسط صمت دولي وحالة من ازدواجية المعايير.