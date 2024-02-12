شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: موقف مصر الإنساني تجاه المدنيين بغزة مشرف ولا يمكن المزايدة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن رد القيادة السياسية كان حاسماً وقاطعًا برفض أى محاولات للتهجير أو التشكيك فى دور القاهرة لتخفيف المعاناة عن آلاف المدنيين بالقطاع، لافتًا إلى أن دور مصر الإنسانى لا يمكن المزايدة عليه منذ اللحظة فى إعلان العدوان الغاشم على غزة ومصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية وظهر ذلك فى دورها الإنسانى والسياسى بتمرير القوافل الإنسانية وفتح معبر رفح أمام قوافل الإغاثة بعد زيادة الأزمة الإنسانية .

وأشار رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه لابد من توحيد الموقف الدولى والالتزام بالمواثيق الإنسانية التى تزعم الدول الغربية إنها تلتزم بها فى كل دقيقة، لكن إزاء الوضع فى غزة وتأزم معاناة النازحين يقف هذا العالم صامت أمام تلك المجازر، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الموقف المصرى منذ اندلاع الحرب وحتى تلك اللحظة.