شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: قصف إسرائيل لرفح الفلسطينية جريمة جديدة للكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ، قصف الكيان الإسرائيلي رفح الفلسطينية، مؤكدين أن هذه جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم إسرائيل.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن إسرائيل ترتكب كل يوم مجازر وتضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط

وجدد مطر دعم تحالف الأحزاب المصرية لجميع تحركات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي وحدودها.

واوضح أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة بل هو دعم متواصل، مشيرة إلى أن موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية راسخ وثابت ويتمثل في السلام الشامل للمنطقة بأكملها عن طريق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.