شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشروعات النواب: تدريب العمالة يحسن من جودة المنتج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت أبو السعد، أن اللجنة تهتم بتدريب العمالة الفنية الماهرة، لنستطيع أن تحسن من جودة العمل، لتغطية العمل بالمناطق الصناعية، نريد الوقوف على احتياج المناطق الصناعية من العمالة حتى نوجه التدريب للعمالة بشكل جيد وتوفير العمالة المؤهلة، لافتة إلى أن برنامج رواد الأعمال من البرامج الهامة، ولكن المهم حاضنة أعمال لرواد الأعمال من خلال تنسيق بين اللجنة وجامعة بنى سويف .

وطالب النائب حسام العمده بحصر الأفدنة المنزرعة بالنباتات الطيبة و العطرية، حتى يتم العمل عليها لنساهم فى زيادة التصدير، متابعا:" نحتاج أيضا الاهتمام بالتصنيع لمخلفات النباتات، التى لا يتم الاستفادة منها، نحتاج تحديد أنشطة خاصة تتناسب مع ما نقوم بزراعته فى بنى سويف، ويتم تدريب العمال عليها، لافتا إلى أن المنيا بها مليون ونصف فدان وبنى سويف لديها ظهير صحراوي يمكن الاستفادة، وبحكم المساحات المننزرعه، ممكن نرخص لبعض المزارعين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية من النباتات العطرية، وتحفيز العمل على كل ما يخص الإنتاج الحيواني والداجني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة بني سويف، والجهات ذات الصلة، وحصر بكافة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 للوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، وكذا رؤية جامعة بني سويف فى إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.