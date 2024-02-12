شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: اجتياح رفح استمرار لجرائم الحرب ومصطفون خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن اجتياح إسرائيل لرفح هو استمرار لجرائم الحرب التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى رغم التحذيرات المصرية والدولية بأن هذا الاجتياح هو تصعيد خطير وتهديد للسلام فى المنطقه بأسرها.

وقال الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب أن هذا الاجتياح هو انتهاك لكل القوانين الدوليه وقرارات مجلس الامن والجمعيه العموميه للامم المتحده وهو تصعيد مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف "عناني" أن محاوله اسرائيل التغطيه على الفشل العسكرى الذريع فى غزه هو محاوله بائسه ولن تجدى وان عواقبها وخيمه عسكريا وسياسيا وانسانيا.

وأكد الدكتور حمدى بلاط أن سقوط الشهداء من ابناء الشعب الفلسطينى بهذا العدد الهائل والمتوقع زيادته باجتياح رفح لايوجد له اى مبرر إلا انه ورقه ضغط ومحاوله لتحقيق مكاسب انتخابيه لنتنايهو.

ويؤكد الحزب على دعمه الكامل للقياده السياسيه فى مواقفها المنتصره للقرارات والقوانين الدوليه ورفض تصفيه القضيه على حساب دول الجوار، داعيا الشعب المصرى كله بالاصطفاف خلف قيادته فى هذا التوقيت الدقيق وفى ظل مخاطر كبيره ومؤمرات تحاول النيل من استقرار وسلامه الوطن.