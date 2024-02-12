حزب المؤتمر: استهداف رفح الفلسطينية جريمة حرب متكاملة

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، صمت المجتمع الدولى أمام قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح الفلسطينية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن استهدف المواطنين الأبرياء بهذه الوحشية يؤكد للجميع انتهاك إسرائيل ومخالفتها للقوانين الدولية وخرقها للأعراف واعتدائها على الإنسانية أمام العالم أجمع، فى صمت رهيب من قبل الجميع.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن جبش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد الأبرياء، لافتا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح الفلسطينية بمثابة جريمة حرب، وهو ما يتطلب محاسبة مرتكبى هذه الجرائم، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة ضد جيش الاحتلال الغاشم.

وأكد السعيد غنيم، على أن مصر سبق وحذرت من استمرار نهج جيش الاحتلال لهذه الحرب الغاشمة ضد المواطنين الأبرياء بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أعلنت مصر رفضه جملة وتفصيلا لعدم تصفية القضية، وتحويل المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع.