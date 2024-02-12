ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 396 ألفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الأوكراني أمس ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 395 ألفا و990 جنديا، بينهم 790 جنديا لقوا حتفهم أمس فقط.

وقال بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، «إن القوات الأوكرانية دمرت 6416 دبابة، منها 10 دبابات أمس فقط، و11977 مركبة قتالية مدرعة و9481 نظام مدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و666 من أنظمة الدفاع الجوي».

وأضاف «إنه تم تدمير 332 طائرة، و325 مروحية، و7302 طائرة مسيرة، و1882 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12599 من المركبات».