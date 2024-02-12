شكرا لقرائتكم خبر مرشحة سجينة تحقق مكاسب في انتخابات ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - حققت مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف، مكاسب مقارنة بنتائجها في الانتخابات السابقة، رغم أنها حاليا محتجزة لدى الشرطة بتهمة دعم منظمة إرهابية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف، مكاسب مقارنة بنتائجها في الانتخابات السابقة، رغم أنها حاليا محتجزة لدى الشرطة بتهمة دعم منظمة إرهابية. وحصلت بيرجيت مالساك -فينكيمان، مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا، في الإعادة الجزئية للانتخابات الاتحادية الفاسدة التي جرت في برلين 2021، والتي أمرت المحكمة بإعادتها بسبب كثير من الحوادث المؤسفة الموثقة، على 5.5% من الأصوات الأولى، بزيادة 0.2% عن المرة السابقة، حسبما قال مسؤولو الانتخابات.

كانت هذه تفاصيل خبر مرشحة سجينة تحقق مكاسب في انتخابات ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.