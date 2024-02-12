شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": قصف رفح الفلسطينية جريمة حرب جديدة للكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات مصر التى أكدت فيها أنها تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم لمدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء يكشف للعالم أجمع مدى الجرم الذى تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضى وهى ترتكب جرائم حرب وحشية، يعاقب عليها القانون الدولى، وتتعمد خرق المواثيق والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولى بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطنى غزة العزل.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قصف مدينة رفح بهذه الطريقة الإجرامية والوحشية وغير الآدمية ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، مشيرا إلى تحذير مصر الدائم من الإقدام على تلك الخطوة التى ستؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها.