شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": قصف رفح الفلسطينية جريمة حرب جديدة للكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم لمدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء يكشف للعالم أجمع مدى الجرم الذى تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضى وهى ترتكب جرائم حرب وحشية، يعاقب عليها القانون الدولى، وتتعمد خرق المواثيق والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولى بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطنى غزة العزل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قصف مدينة رفح بهذه الطريقة الإجرامية والوحشية وغير الآدمية ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، مشيرا إلى تحذير مصر الدائم من الإقدام على تلك الخطوة التى ستؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها.
وأعلن رئيس حزب "المصريين"، عن الدعم الكامل واللا محدود للقيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، ولن نسمح بالمساس به، وسنبذل الغالى والنفيس من أجله.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بأى حال من الأحوال أن تكون مصر جزءا من خطة الاحتلال فى تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الأشقاء قسريا، مشيدا بالموقف التاريخى للدولة المصرية والداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.
ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلى بما يفعله من جرائم وحشية متكررة تجاوزت كل الحدود والمواثيق والأعراف الدولية، موضحا أن هذه الانتهاكات تشكل بدورها تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة بالكامل.
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