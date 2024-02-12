شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم حزب الجيل: قصف إسرائيل لرفح الفلسطينية يمهد لمجزرة جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطى، بالاعتداءات الإسرائيلية فى قطاع غزة، والتى امتدت لتشمل جنوب القطاع وبالتحديد رفح الفلسطينية، التى تؤوي أكثر من مليون ونصف فلسطينى، أصبحت حياتهم مهددة بسبب الحكومة الإسرائيلية التى تحركها أهواء شخصية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمهد لمجزرة برفح الفلسطينية، تمثل تهديدًا للأمن فى المنطقة، ويجب أن يتم تدارك الموقف من خلال التدخل الدولى، حتى لا تتسع رقعة الصراع.

وقال "قاسم"، فى تصريحات صحفية اليوم، إن المرحلة التى تمر بها الحرب الإسرائيلى على غزة، مرحلة حرجة ودقيقة، حيث إنها تأتى ما بين مفاوضات ومباحثات تجرى فى القاهرة غدا بحضور مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز بشأن التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، وما بين تصريحات متطرفة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية لشن عملية لاجتياح رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن المنطقة أمام موقفين، إما تهدئة الأوضاع بالتوصل لهدنة، أو التهديد بتوسع رقعة الصراع إذا ما فشلت المباحثات وقررت إسرائيل اجتياح جنوب غزة.

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطى، أنه يشكك فى تحقيق الاحتلال الإسرائيلى أى أهداف له فى غزة، سوى القتل والتدير والإبادة، فمصير العملية إذا ما وقعت، سيكون كغيرها من عمليات الإبادة الجماعية التى حدثت فى وسط وشمال قطاع غزة، والتى ترغب حكومة نتنياهو فى تكرارها مرة أخرى فى رفح الفلسطينية.

وشدد الدكتور أحمد محسن قاسم أنه يجب على المجتمع الدولى أن يتدخل لينقذ المنطقة من الخطر المحدق بها، وحيث أنها شرارة الحرب سوف تندلع إذا حدث الاجتياح البرى لرفح الفلسطينية، وسوف تتسع رقعة الصراع أكثر، والذى سيصعب من محاولات البحث سلام.