شكرا لقرائتكم خبر 25 رئيسا في انطلاق القمة العالمية للحكومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 أمس، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» وتستمر على مدا 3 أيام في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن النسخة الجديدة من القمة تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثارا إيجابية وأحدثت تغييرا حقيقيا في واقع دولها ومجتمعاتها.

وأوضحت الوكالة أن القمة العالمية للحكومات تجمع 120 وفدا حكوميا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وأشارت إلى أن القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة تضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالميا تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وأضافت الوكالة أن القمة العالمية للحكومات تشهد مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة.

وشارك في اليوم الأول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو كروز، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وتعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية، وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات جوائز عالمية عدة، تقديرا لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.