شكرا لقرائتكم خبر أمهات المختطفين باليمن يطالبن بصفقة تبادل الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت رابطة حقوقية أطراف النزاع في اليمن باستئناف المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، والمتوقفة منذ آخر عملية تبادل جرت قبل أكثر من 9 أشهر.

ونظمت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية الكترونية لأهالي وذوي المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا، طالبت فيها «باستئناف المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمحتجزين للإفراج عنهم دون قيد أو شرط».

وتضمنت الوقفة نشر صور لأهالي وذوي المختطفين المشاركين في الفعالية، من محافظات يمنية متعددة، وهم يحملون عبارات تدعو لتحقيق العدالة والمساءلة، وإنصاف أبنائها الضحايا الذين تعرضوا لانتهاك حريتهم من قبل أطراف النزاع.

من جانب آخر، ثمن الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والحكومة، والشعب اليمني، بعظيم الشكر والتقدير للأشقاء في السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على توجيهاتهم السامية بإيداع الدفعة الثانية من المنحة الكريمة لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على نهج المملكة الشقيقة في التعاطي مع الشأن اليمني، كمثال «للتضامن المخلص، والاستجابة المعهودة الأولويات اليمنيين الذين يتطلعون إلى تحسن ظروفهم المعيشية، والأمن والتنمية والسلام، وليس مزيد من الحروب والأزمات التي تستمر في إنتاجها الميليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها الإيرانيين».

وأثنى الدكتور رشاد العليمي عبر تدوينة في منصة «إكس» على جهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وفريقه في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين. وجدد الرئيس تأكيد مضي الدولة في إصلاحاتها الشاملة، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

من جهة أخرى، استأنفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد هدوء دام 3 أيام.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أنها تلقت بلاغا بإطلاق صاروخين على سفينة جنوب مدينة المخا في اليمن.

وذكرت الهيئة في تغريدة عبر منصة (إكس)، أن قبطان السفينة أبلغ بتعرضه لهجوم بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا من المخا، لكنها أكدت أن أيا من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، مضيفة بأن السفينة واصلت الإبحار صوب وجهتها.

وفي السياق، كشف موقع متخصص في تتبع حركة الملاحة عن وجهة تلك السفينة.

فقد أوضحت شركة «مارين ترافيك» التي ترصد حركة السفن في البحار، أن سفينة الشحن اليونانية «ستار إيريس،» التي تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر، بوقت سابق أمس، كانت تتجه نحو إيران.

وأشارت إلى أن البيانات أظهرت أن السفينة المسجلة في جزر مارشال غادرت البرازيل في 12 يناير الماضي، باتجاه إيران، ونشرت خريطة لمكان انطلاقها، ومسارها البحري.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت استهداف سفينة «ستار إيريس»، أثناء مرورها في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وزعمت أنها أمريكية.

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