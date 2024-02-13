أردوغان يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، البلاد متجها إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء زيارة رسمية.

وحسب وكالة الأناضول، فإن الوفد المرافق لأردوغان يشمل وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.

وتستمر زيارة أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة من 12 إلى 13 فبراير/ شباط، تليها زيارة إلى مصر في 14 فبراير.

ويشارك أردوغان يوم 13 فبراير بصفة ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".