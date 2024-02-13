شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن استرداد الجنسية حال إسقاطها أو سحبها؟.. ضوابط محددة بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الجنسية المصرية،على ضوابط محددة لاسترداد جنسيتك المصرية، بعد أن سحبت منك أو اسقطت عنك، بقرار سابق، فقد منح القانون الحق في استرداد جنسيتك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط.

وأجاز القانون استرداد جنسيتك قبل انقضاء هذه المدة في حال صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

وأكد القانون على أنه من حق وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت عنه أو أسقطت عنه قبل العمل بأحكام هذه القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.