وظائف خالية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. طريقة التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الخالية لديها لمن يحمل المؤهلات العليا للعمل في العاصمة السعودية "الرياض".

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ببوابة التوظيف أنها بحاجة لشغل 8 وظائف لحملة شهادة البكالوريوس فأعلى، والتي جاءت وفق المسميات الوظيفية التالي:

-أخصائي أول خدمات الموظفين (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم يحمل شهادة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الدراسات القانونية او ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

-مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تقنية المعلومات (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم حامل لدرجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويفضّل سنتين من الخبرة في المستوى الإداري.

-خبير ذكاء الأعمال (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علوم البيانات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

-مدير قسم المطار – الدعم الميداني (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويفضّل سنتين من الخبرة في المستوى الإداري.

-مدير الخدمات العامة ووظيفة مدير دعم الأعمال (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

-خبير تطبيقات تقنية المعلومات (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم حامل لدرجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

-أخصائي رئيسي لإدارة الموارد البشرية (شروط التوظيف):

أن يكون المتقدم حامل لشهادة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عليه الدخول على موقع الهيئة “بوابة التوظيف” والاطلاع على تفاصيل كل وظيفة.