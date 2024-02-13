موسم حج 1445.. خطوات وشروط الحج للمواطنين والمقيمين داخل السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - موسم الحج 1445ه‍.. بعد نشر وزارة الحج والعمرة تفاصيل التقديم على اداء فريضة الحج لهذا العام للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية زادت معدلات البحث عليها لمعرفة طريقة التسجيل الإلكترونية.

وكانت الوزارة فتحت لضيوف الرحمن من داخل المملكة، باب التسجيل للحج مطلع الاسبوع الجاري، كما اتاحت باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.



طريقة التسجيل في موسم الحج لحجاج الداخل



- الدخول على بوابة المسار الإلكتروني

- اختيار "إنشاء حجز جديد".

- تعبئة البيانات المطلوبة.

- إرسال رمز التحقق المرسل على الجوال.

- الموافقة على الشروط والأحكام، والتحقق من بيانات المتقدم عبر النظام.

- إضافة مرافق (مواطن أو مقيم)، أو إضافة محرم (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.

- اختيار باقة الحج.

- إدخال بيانات الحساب البنكي، واختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

شروط إضافة المحرم والمرافقين