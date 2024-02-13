شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترد على المشككين.. "حياة كريمة": الجسر الإغاثى بين مصر وغزة لم ينقطع والان مع تفاصيل الخبر
وأشار مدير إدارة التمكين بحياة كريمة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم تدخر مصر جهدا لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والتى تقوم بملحمة وطنية على معبر رفح، من خلال تنظيم قوافل الإغاثة المحملة بمياه الشرب واحتياجات المعيشة ومستلزمات الأطفال، فلم ينقطع الجسر الاغاثي بين مصر وغزة على مدار الأشهر الماضية، فقد ظل معبر رفح مفتوحا من الجانب المصري لدعم الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، فلم يتأخر الشعب المصري عن دعم الأشقاء في غزة رغم الظروف الراهنة.
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