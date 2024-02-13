شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترد على المشككين.. "حياة كريمة": الجسر الإغاثى بين مصر وغزة لم ينقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سعيد، مدير إدارة التمكين الاقتصادى بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة إغاثية جديدة، فى إطار الدور الإنسانى الذى يقوم به المجتمع المدني المصرى ممثلا فى مؤسسات التحالف، لدعم اهالينا بغزة، في ظل القصف المستمر والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن القافلة المتجهة إلى غزة تضم 500 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد الطبية والإنسانية، وتشارك " حياة كريمة " بنحو 70 شاحنة من إجمالي الشاحنات.

وأشار مدير إدارة التمكين بحياة كريمة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولم تدخر مصر جهدا لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والتى تقوم بملحمة وطنية على معبر رفح، من خلال تنظيم قوافل الإغاثة المحملة بمياه الشرب واحتياجات المعيشة ومستلزمات الأطفال، فلم ينقطع الجسر الاغاثي بين مصر وغزة على مدار الأشهر الماضية، فقد ظل معبر رفح مفتوحا من الجانب المصري لدعم الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، فلم يتأخر الشعب المصري عن دعم الأشقاء في غزة رغم الظروف الراهنة.