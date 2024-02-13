أردوغان: لا يمكن لإسرائيل الاستقرار والسلام ما لم تقبل حلّ الدولتين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن لإسرائيل الاستقرار والسلام ما لم تقبل حلّ الدولتين؛ مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اغتصاب الأراضي رغم كل قرارات الأمم المتحدة.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، على أهمية العمل على تحقيق الرؤية القائمة على السلام والعدل؛ مشددا على أن العالم أكبر من 5 دول.

وتابع الرئيس التركي بالقول إنه: "مجرَّد النظر إلى خرائط فلسطين منذ عام 1947 يجعلنا ندرك فداحة الكارثة وحجم الظلم"؛ مؤكدا أن المشكلات لا تُحَلّ بكنسها أسفل البساط، وأزمة غزة أكبر الأمثلة على ذلك وأشدها ألما.

كما أعرب عن استنكار بلاده الحملات التحريضية ضد وكالة أونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل بأفعالها تزيد معاداة السامية في العالم بأسره، وهذا يقلق أنقرة كثيرا.

وحث الرئيس التركي على أهمية وقف المجازر في غزة قبل أن يُراق مزيد من الدماء ويُسكَب مزيد من الدموع.

وأشاد اردوغان بدعم الإمارات العربية المتحدة لتركيا خلال كارثة الزلزال.

وأضاف أن تركيا الحديثة باتت دولة قوية جدّاً وهي الآن مختلفة عما كانت عليه قبل 20 سنة؛ لافتا إلى أنها حققت خلال العقدين الأخيرين نموا كبيرا في المجالات كافة رغم التحديات.

