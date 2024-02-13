تدريب على الدفاع عن النفس في بورتسودان للنساء

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار الحرب في السودان، تتعلم النساء والفتيات مهارات جديدة في معسكر تدريب قتالي أقيم في ساحة مدرسة سابقة.

أدت الاشتباكات المستمرة منذ 10 أشهر بين الجيش السوداني ، بقيادة الجنرال عبد الفتاح برهان ، وقوات الدعم السريع ، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية بقيادة محمد حمدان دقلو ، إلى تدمير مساحات شاسعة من الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

اندلع الصراع في أبريل الماضي في العاصمة الخرطوم، وسرعان ما انتشر إلى مناطق أخرى من البلاد، بعد أشهر من التوترات المتأججة بين القوتين.

وفي معسكر التدريب في بورتسودان، وهو واحد من معسكرات عديدة أقيمت في أنحاء البلاد بعد أن دعا الجيش السوداني المدنيين إلى حمل السلاح، كان ضباط الجيش يعلمون النساء التدريبات وكيفية استخدام أسلحة مثل بنادق هجومية من طراز AK-47.

وقالت بعض النساء لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إنهن يحضرن المعسكر لإظهار التضامن مع أفراد أسرهن الذين تم تجنيدهم للقتال في صفوف الجيش السوداني.

وقال آخرون إنهم يتعلمون مهارات جديدة للدفاع عن أنفسهم وأسرهم.

وفي مستشفى عسكري، كان مراهق يتلقى العلاج بعد إصابته في عموده الفقري برصاصة اخترقت كتفه، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

لم يستطع الشاب البالغ من العمر 18 عاما سوى تحريك وجهه وأخبر سكاي أنه اشترك في القتال لأنه كان بحاجة إلى المال بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

كان يتلقى الرعاية من قبل مجند جديد آخر ، طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال: "لم يكن لدينا أي علاقة بالجيش، لم يكن الأمر في أذهاننا حتى".

وتقول الأمم المتحدة إن 12 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع رغم أن جماعات أطباء محلية تقول إن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

ويعتقد أن أكثر من 9 ملايين شخص قد نزحوا داخليا في السودان، وفر 1.5 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة مع استمرار الصراع.

وحذرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من أنها تلقت تقارير عن أشخاص يموتون جوعا.

ووفقا لمايكل دانفورد، المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي، فإن الحرب تسببت في أن يكون السودان "أكبر أزمة إنسانية نواجهها اليوم"، وحث المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم.

ويبدو أن قوات دقلو شبه العسكرية كانت لها اليد العليا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تقدم مقاتلوها إلى الشرق والشمال عبر الحزام المركزي في السودان.

واتهمت جماعات حقوقية الجانبين بارتكاب جرائم حرب.

ويحاول الشركاء الإقليميون في أفريقيا التوسط لإنهاء الصراع، إلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي سهلت عدة جولات من المحادثات غير الناجحة وغير المباشرة بين الأطراف المتحاربة.

البرهان ودقلو لم يلتقيا شخصيا بعد منذ بدء النزاع