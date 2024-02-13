شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بلدى :لا بد من تحرك دولى لوقف مجازر الاحتلال فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب مصر بلدي برئاسه اللواء سيف الإسلام عبد الباري الحملة العسكرية الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية ، والتي تأتي في إطار استكمال المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على مدار الخمسة شهور الماضية دون أي رد فعل دولي قوي.

ويعبر الحزب عن رفضه لذلك النهج العدائي من الجانب الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل واعتبر ذلك انتهاكا صارخاً للقوانين والنظم الدولية.

كما عبر الحزب عن تفويضه الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إتخاذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وإحباط كافة مخططات حكومة نتنياهو التي تستهدف الدفع بسكان غزة خارج أراضيهم لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها وهو الأمر الذي يرفضه الشعب المصري بأكمله.

كما يحث الحزب المجتمع الدولي على القيام بدوره في إنهاء هذه الأعمال العدوانية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم حماية للنظام الدولي ولمنع توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.

كما يؤكد الحزب مجدداً على وقوفه الثابت خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في هذا الصدد.

وأعلن الحزب التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل في محنته غير المسبوقة، وتمسكنا بكافة حقوقه، والتي تبدأ بالوقف الفوري لحروب الإبادة التي يشنها جيش الإحتلال على قطاع غزة، ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين فيها، وإقامة دولة فلسطينية موحدة، ذات سيادة غير منقوصة، على كافة الأراضي المحتلة، تكون عاصمتها القدس الشريف.