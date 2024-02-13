تدريب عسكري مصري بريطاني لمكافحة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ، في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» أمس، فعاليات التدريب تستمر على مدار أيام عدة بميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة في مصر.

ووفق البيان، بدأت فعاليات التدريب باصطفاف ودمج القوات واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب، ومن المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين.