شكرا لقرائتكم خبر إردوغان: أونروا شريان حياة 6 ملايين فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دول العالم إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بعد استهدافها أخيرا للنيل من سمعتها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس.

وقال في كلمة ألقاها خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية «أدعو الدول ذات الضمائر الحية إلى دعم الأونروا التي تمثل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين».

وأعرب عن أسفه حيال الهجوم على الوكالة الأممية للنيل من سمعتها قائلا «نأسف لما شهدته أونروا أخيرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه».