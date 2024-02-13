مليون لتر مياه سعودية في أسبوع للحديدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضخ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة بالحديدة أكثر من مليون متر مياه صحية خلال أسبوع واحد، بهدف إمداد سكان المحافظة بالمياه النظيفة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضخ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة بالحديدة أكثر من مليون متر مياه صحية خلال أسبوع واحد، بهدف إمداد سكان المحافظة بالمياه النظيفة. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير الماضي، 637.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 623.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 27 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء عمليتين لتجفيف مياه الصرف الصحي، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

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