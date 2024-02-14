شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن انعقاد لجنة المشتغلين من 18 لـ20 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين انعقاد جلسة القيد للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية أيام 18 و19 و20 فبراير الجارى.

وحددت اللجنة أن تكون جلسة القيد فى الساعة الثانية ظهرا وفق الآتى..

يوم الأحد الموافق 18 فبراير للمتقدمين من رقم ( 1- 50 )، ويوم الاثنين الموافق 19 فبراير للمتقدمين من رقم ( 51 - 99 ) ويوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير من رقم ( 100 – 141 ).

وكانت أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، حتى 15 فبراير 2024م، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.