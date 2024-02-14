شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل البترول للنواب: 12.3 مليار جنيه فائض بحساب ختامى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023، قائلا: "بلغ حجم الإيرادات 12 مليارا 619 ألف جنيه، وإجمالى المصروفات 270 مليونا 359 الف جنيه، وحققت الوزارة فائض بلغ 12.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة حساب ختامي ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2022/2023.

وتسائل أعضاء اللجنة عن تفاصيل الرقم الخاص بالأجور والتعويضات الوارد بالحساب الختامى الذى بلغ 146 ألف جنيه خلال العام المالى 2022/2023 ، حيث قال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة:" هل كل العاملين فى الوزارة يتقاضون فى العام أجور وتعويضات 146 ألف جنيه فقط".

وعلق رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول؛ قائلا:" الوزارة بها تقريبا 600 عامل جميعهم منتدبين عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة؛ والشركات هى التى تتحمل رواتب العاملين المنتدبين لديوان عام الوزارة ، وذلك فى خطوة الغرض منها التيسير على كاهل الموازنة العامة للدولة".

وانتقد وكيل لجنة الخطة قائلا: "هذا ليس تخفيفا عن كاهل الوزارة ولكنه تهرب من قواعد الأجور والمرتبات، ومين الموظف سعيد الحظ اللى تبع الوزارة، يطلع مين ده؟.