شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تشكل لجنة فرعية لمتابعة خطة دعم وتأهيل المرأة فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، تشكيل لجنة فرعية، برئاسة النائبة أمل زكريا قطب، عضو اللجنة، لمتابعة خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريب السيدات وتأهيلهن ليكن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعى النوعى الحيوى بجميع محافظات مصر، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية (وحدة تكافؤ الفرص – وحدة رعاية المرأة – وحدة السكان – وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية).

وكانت لجنة الإدارة المحلية قد شكلت هذه اللجنة الفرعية في دور الانعقاد الثالث السابق، وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة، وجددت تشكيلها مرة أخرى بدور الانعقاد الرابع الحالي.

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت في وقت سابق طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن: عرض خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريبهن وتأهيلهن ليكونن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعى النوعى الحيوى بجميع محافظات مصر منذ عام 2020، وحتى 2023، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية (وحدة تكافؤ الفرص – وحدة رعاية المرأة – وحدة السكان – وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية).

وقالت النائبة أمل زكريا، إنه فى إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وجه رئيس الجمهورية أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة بتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التزاماً بالدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة الشعب ورسخ قيم العدالة والمساواة ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وتم استحداث هيكل جديد ومنها (وحدة تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية)، مؤكدة ضرورة اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل خطط تدريب وتأهيل القيادات النسائية.