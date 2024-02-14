شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يزف بشرى لأهالى مدينة الأمل بنجع حمادى: تسليم 800 عقد الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بشرى لأهالي محافظة قنا ومدينة الأمل بنجع حمادي، بإعلانه عن تسليم 800 عقد للمنتفعين في مدينة الأمل بنجع حمادي الأسبوع القادم تخص ثلاثة جميعات، مؤكداً "اللي عايز يبني من المواطنين يتفضل وسنقدم له كافة التسهيلات".

وأضاف الداودي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الحسيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة من نواب محافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الخطط التي نعمل بها في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها مدينة الأمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وتابع: انتهينا من تسوية جميع الطرق بالكامل والانتهاء من 95% الصرف الصحي بالمدينة، وجاري استكمال مشروعات توصيل المياه بنسب إنجاز كبيرة جداً، ومشروعات توصيل مياه الشرب ساهمت في إنجازها بنجاح شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس رجب عرفة، الذي قدم جهودا مشكورة في هذه الخطة والتي كان مخطط لها 1.2 مليار ، تم ترشيد النفقات وتنفيذها بكفاءة كبيرة بقيمة 300 مليون جنيه .

وطالب محافظ قنا كل الجمعيات المنتفعة بمدينة الأمل بسداد الدفعات المستحقة عليها حتي نتمكن من الانتهاء من جميع النشاطات بالمدينة الواعدة، مبيناً أن كل جميعة لم تسدد سيتم سحب الأراضي منها طبقا للقانون.

واستطرد الداودي: بالرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية وتأثرنا به في مصر إلا أننا لم نطلب من المواطنين جنيه زيادة إلى الآن، وسعر المتر يعتبر ببلاش.