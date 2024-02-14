شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: زيارة أردوغان لمصر اعتراف واضح بدور مصر وقيادتها السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، يعد اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحورى في منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الواضح للعالم أجمع في مختلف القضايا.

ورأى الدكتور هشام عناني، بأن هذه الزيارة تأتى تتويجا للتقارب الدبلوماسي التركي المصري في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تساهم الزيارة بشكل كبير في زيادة التفاهم والوصول إلي نقاط اتفاق في كثير منً الملفات بين البلدين، مثل الملفات السياسية والاقتصادية.

وأضاف عناني، أن تلك الزيارة قد تكون خطوة هامة في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق.

وأكد عناني، علي اعتقاده أن الظروف الحالية مواتية لتعاون اقتصادي وسياسي وأمني أكبر يحقق الكثير من المكاسب للبلدين، لاسيما وأن البلدين يمتلكان عدد من الموارد التى تؤهلهم لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بينهما.

وأكد الحزب، علي أن تلك الزيارة هي أحد البراهين علي نحاح السياسة المصرية الخارجية المبنية علي احترام الدول الأخري من مبدأ القوة وبثوابت وطنية وبعقل متفتح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر.