اتفاقية مقر بين الخارجية والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، الأمين العام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.

عقب ذلك، تم توقيع اتفاقية مقر بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقعها من وزارة الخارجية وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومن جانب التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

ويأتي توقيع الاتفاقية تأكيدًا لمبدأ التعاون البناء وتعزيز الجهود المشتركة.

إلى ذلك، أكد اللواء المغيدي أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به التحالف الإسلامي من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، والمتابعة الدائمة التي يجدها التحالف الإسلامي من وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الأمير خالد بن سلمان، معربا عن شكره للقيادة على كريم الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذا التحالف، الذي أضحى مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى الإسلامي والدولي.

كما أعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي التحالف الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستدعم الجهود في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مقدما الشكر لوزير الخارجية على التعاون الإستراتيجي المثمر والبناء بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي، ما أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات بمجالات الاهتمام المشترك.