شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: الجمهورية الجديدة تمد يدها لكافة القوى الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تبعث عدة رسائل وتعكس مكانة مصر ودورها المحورى على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف عبد العزيز بأن التقارب المصري التركي يؤكد أن الجمهورية الجديدة تمد يدها لكافة القوى الإقليمية والدولية، وأن هناك سعي من الدولة المصرية للانفتاح وتوسيع دائرة علاقاتها الخارجية بما يدعم المصالح العليا والأمن القومي المصري.

وأشار هشام إلى أن أزمة غزة الأخيرة وتقارب الموقف التركي وتبنيه لوجهة النظر المصرية في الحرب بغزة كان له أبلغ الأثر في دعم التقارب بين البلدين.

وأعرب رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن أمله في أن يدعم ذلك التقارب العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي وكذلك على مستوى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.