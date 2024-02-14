اقفال فروع الجامعة اللبنانية في النبطية بسبب الاعتداءات الاسرائيلية

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران بأنه نظرًا للأوضاع الامنية المتدهورة الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية وحرصًا على سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والادارية، سيتم اقفال فروع الجامعة في النبطية يوم غد الخميس الواقع فيه ١٥شباط الجاري، على ان تصدر بيانات لاحقة وفقًا لتطور الاوضاع.

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