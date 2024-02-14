الجمهوريون يصوتون لعزل وزير الأمن الداخلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لصالح الشروع في إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، وصوتت غالبية ضئيلة في مجلس النواب لصالح إجراءات العزل بواقع 213-214 صوتا.

ويجب أن تتم إجراءات العزل هذه والبت فيها في مجلس الشيوخ، إذ يتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لصالح الشروع في إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، وصوتت غالبية ضئيلة في مجلس النواب لصالح إجراءات العزل بواقع 213-214 صوتا.ويجب أن تتم إجراءات العزل هذه والبت فيها في مجلس الشيوخ، إذ يتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة. كما أعرب بعض الجمهوريين عن شكوكهم بشأن الجهود المبذولة ضد مايوركاس، ومن المحتمل أن يرفض مجلس الشيوخ طلب العزل، وبالتالي يتجنب الإجراءات ذات الصلة.

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