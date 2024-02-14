تزايد العنف يدفع السودانيات لحمل السلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر سودانية عن خضوع عدد من السيدات في بورتسودان للتدريب على حمل السلاح، لزيادة قدرتهن على استخدام البنادق والدفاع عن أنفسهن، مع تزايد حالات العنف الجنسي ضد النساء وزيادة معدلات الاغتصاب.

وقالت «إن النساء اللاتي أجبرن على مغادرة منازلهن، اجتمعن في معسكر تدريب في بورتسودان للدفاع عن أنفسهن ضد قوات الدعم السريع، بعد أشهر من التوتر المتصاعد في السودان ومع تزايد حالات الاغتصاب في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد يتزايد الخوف من انتقال هذه الجرائم إلى ولايات أخر.

وجاءت فكرة تأسيس المعسكرات الخاصة في تدريب السيدات جاءت بناء على دعوة من القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان للاستنفار والتصدي لقوات الدعم السريع والتي تتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ونقلت «العربية نت» عن شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، «إن دوافع النساء من الالتحاق بالتدريبات القتالية مختلفة، فبعضهن أتين من منطلق الولاء لأبنائهم وآبائهم المجندين الذين ينتشرون في كافة أنحاء البلاد وسط استمرار الحرب، وبعضهن أتى في إطار الدفاع عن النفس».

وقالت متدربة في أحد المعسكرات بمدينة بورتسودان الساحلية «حجم الاغتصاب لا يمكن تصوره، لقد التقينا بفتيات في هذه المعسكرات تعرضن للاغتصاب»، وأضافت «لدي 3 فتيات وأنا هنا للدفاع عنهن وعن نفسي».

وأسفرت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفق خبراء الأمم المتحدة.