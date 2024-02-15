تركى آل الشيخ: فيلم تامر حسني الأخير حقق مليار جنيه بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير: محمود عبدالناصر:

وقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، والمنتج المصري أحمد بدوي، اتفاقية إنشاء صندوق "بيج تايم" لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية، بحضور السفير السعودي بالقاهرة أسامة أحمد النقلي.

وفي مؤتمر صحفي ضخم، للإعلان عن تفاصيل صندوق "بيج تايم"، أكد المستشار تركي آل الشيخ: أن نجاح الأعمال المصرية بالمملكة شجعه على هذه الخطوة مؤكدا أن فيلم تامر حسني الأخير حقق ما يعادل مليار جنيه مصري، وهو أعلى إيراد شهدته دور السينما السعودية، ووفق آخر إحصائية للموسم الأخير، فقد حصل أعلى فيلم فيها للفنان أحمد فهمي على ٥٥٠ مليون جنيه، قائلا: هذه الأرقام الكبيرة نحاول أن نعلي عليها الفترة المقبلة.

وأضاف: أحيانا يكون هناك إغراق كبير للسوق وبعض المحتوى غير الجيد وبالتالي نسعى إلى أن يصحح الجمهور نفسه، وحتى يتم ذلك فإننا نقوم بإنشاء هذا الصندوق للمشاركة في إنتاج عدد من الأفلام التي نعتقد أنها ذات مضمون جيد.

وقال المنتج أحمد بدوي: سعداء بإنشاء هذا الصندوق لأنه سيساعدنا في إنتاج مزيد من الأفلام، كما أنه سيسهم في رفع مستوى الأعمال الفنية، ولدينا عدد كبير من المنتجين على رأسهم سينرجي وأوسكار وغيرهم من شركات الإنتاج قدموا أعمالهم لنا وقبلنا التعاون معهم في إنتاجها.

وأضاف: سوف تتكفل هيئة الترفيه بالمساهمة في حوالي ٥٠% من تكلفة إنتاج هذه الأفلام، مشيراً إلى أن التكلفة سوف تختلف من فيلم إلى آخر،.

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