ننشر تفاصيل إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير: محمود عبدالناصر:

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركـة صلـة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.