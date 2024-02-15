شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة الإعلامى الراحل محمود المسلمى تخطت الـ 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت المسيرة الإعلامية للإعلامي المصري الراحل محمود المسلمى، كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية وإذاعة صوت العرب، الـ 30 عاما كان خلالها صديق الآلاف من المستمعين، بدأ "المسلمى" مسيرته بالإذاعة المصرية عام 1975 التي كانت محطة الانطلاق وتعلم فيها الأصول الإذاعية.

وجاءت المحطة الثانية في مسيرة الإعلامى الراحل محمود المسلمى، بإذاعة صوت العرب، الذى عمل فيها بكافة أنواع البرامج الإذاعية، ثم انتقل الى إذاعة سلطنة عمان عام 1984 والتي كانت بالنسبة له هي مرحلة النضج، ثم عاد لصوت العرب مرة أخرى وكانت لعام واحد من الفترة من 1990 حتى 1991 حتى انتقل الى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية عام 1991 التي استمر فيها حتى وافته المنية اليوم الخميس.

يذكر أن الإعلامى الراحل محمود المسلمى، كبير المذيعين لعقود بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية وإذاعة صوت العرب وإذاعة سلطنة عمان والإذاعة المصرية ورائد التدريب الإذاعى في المنطقة العربية و زوج الإعلامية والصحفية عزة الزفتاوي بهيئة الإذاعة البريطانية سابقاً والمذيعة بإذاعة الشباب والرياضة سابقاً ومراسلة قناة الأخبار بالإذاعة المصرية.