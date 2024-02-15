شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين" ينعي محمود المسلمي: أحد أعمدة المهنة ورحيله فاجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين، الإعلامي الكبير محمود المسلمي، كبير المذيعين بهيئة الإذاعة البريطانية في مصر، مضيفا أن رحيله المفاجئ يعد فاجعة كبيرة لعالم الإعلام، حيث كان يعتبر أحد أعمدة المهنة وصوتًا مميزًا في مجال الإذاعة.

وتابع: "كان المسلمي إعلاميًا موهوبًا ومحنكًا، وقدم للمستمعين العرب خدمة كبيرة من خلال برامجه المميزة وطريقته الفريدة في التقديم" ، منوها إلى أنه استطاع أن يجمع بين الاحترافية والإلمام العميق بالشؤون السياسية والاجتماعية، مما جعله مرجعية للكثيرين.

وأوضح "عدلي" أن الراحل كان له تأثير كبير على الجمهور، حيث استطاع أن ينقل الأخبار والمعلومات بشكل موضوعي ومهني مع الحفاظ على النزاهة والموضوعية في تغطية الأحداث، كما كان يتمتع بشخصية رائعة وحس عالٍ بالفكاهة والطرافة، مما جعله محبوبًا لدى الجميع.

وأضاف الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين :"سنفقد في محمود المسلمي إعلاميًا متميزًا وشخصية فذة، وسيظل اسمه خالدًا في ذاكرة المستمعين وزملائه في المهنة ، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرته وأصدقائه وزملائه في العمل، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".