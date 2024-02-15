أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "بعكس كل ما يسوّقه بعض الموتورين والمتوترين والحاقدين، تميّز لقاؤنا مع رئيس الحكومة الأسبق ‎سعد الحريري بالمودة والإيجابية. كما استقبلنا من دون أي انتظار وبأعلى درجات الاحترام واللياقة والحفاوة من قبل أهل البيت وأركان تيار المستقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: لقاؤنا مع الحريري تميز بالمودة والإيجابية والحفاوة بعكس كل ما يسوّقه بعض الحاقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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