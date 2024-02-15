انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي يوجه رسالة لجماهير برشلونة: سنصل الى القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا العمل معًا واللعب بصورة أفضل، وخطوة بخطوة سنصل إلى القمة".

وأضاف: "ما حدث في السابق (تراجع النتائج) هو جزء من كرة القدم ومن الصعب تفسيره، لدينا لاعبون شباب ونحتاج إلى الوقت، والأمر ليس سهلًا، في ظل الرغبة الدائمة في تحقيق الانتصارات".



وتابع: "في الموسم الماضي، كان لدينا لاعبون أصحاب خبرة، مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.. المزج بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة أمر صعب على الجميع".

وفيما يخص مستوى التحكيم، قال: "أركز على عملي، الأمر لا يتعلق بي، يمكنني اللعب بصورة أفضل وتسجيل المزيد من الأهداف.. في بعض الأحيان أريد فقط التحدث مع الحكم، ولا يمكن النظر دائمًا للحكام".

وعن ارتباط اسم الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، بتدريب برشلونة، قال ليفاندوفسكي: "تشافي هيرنانديز هو المدرب الآن.. لكن أعرف هانز فليك، وهو شخص جيد".

ووجه النجم البولندي رسالة لجماهير برشلونة، قائلا: "لا تقلقوا، نحن معًا، وفي نهاية الموسم يمكن أن نكون سعداء جميعًا.. أنا على ثقة بأننا سنفوز بالعديد من المباريات".

