انت الان تتابع خبر برشلونة يراقب تطورات انتقال مبابي لريال مدريد والان مع التفاصيل

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي.

وقال خوتا جوردي محلل "الشيرنجيتو"، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي للبرنامج على شبكة "إكس": "إنهم يتحدثون في مكاتب برشلونة عن كيليان مبابي".

وأضاف "عندما تواجدت هناك كانوا يسألونني إذا كان اللاعب قد وقع بالفعل مع ريال مدريد".

يذكر أن كيليان مبابي ارتبط أيضا بالانتقال إلى آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن اللاعب لم يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله حتى الآن.