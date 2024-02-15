شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الناصري: تحديد سعر توريد القطن بـ 10 آلاف جنيه يدعم الفلاح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري بقرار الحكومة المتمثل في تحديد سعر ضمان لتوريد القطن 10آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 ألف جنيه لطويل التيلة.

وقال أبو العلا، إن إعلان الحكومة المتمثل في تحديد سعر ضمان لتوريد القطن 10 آلاف جنيه لمتوسط التيلة و12 ألف لطويل التيلة يدعم الفلاح المصري ويزيد من التنافسية.

وشدد علي أهمية الفلاح المصري، مضيفا أن الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة.