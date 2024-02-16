شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: مصر تتصدى لأى مخطط لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن جيش الإحتلال الإسرائيلى يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية فى حق الشعب الفلسطيني فى ظل دعم أمريكى وغربى غير مسبوق، وصمت وتخاذل من المجتمع الدولى.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه جاء الوقت لمحاسبة إسرائيل وردعها لارتكابها جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وتنفيذ مخطط تهجيرهم قسريا من أراضيهم، مشيرة إلى أن مصر موقفها قوى وواضح في القضية الفلسطينية وتتصدى لأى مخطط لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ولا جدال فيه وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للحرب على غزة ونتعاون مع كافة الدول لحل الدولتين ووقف الحرب الدامية.