السعودية.. زلزال بقوة 4.4 درجات بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأحمر، وفق روسيا اليوم.

ونشرت الهيئة في صفحتها الرسمية على منصة "إكس" البيان الصادر عن المتحدث باسمها طارق أبالخيل، جاء فيه: "رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي صباح اليوم الساعة 6:52:29 هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي يلغ 4.40 درجة على مقياس ريختر وعمق 32 كيلومترا".

وأضاف البيان: "سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية".

وتابع: "الحدود السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية".