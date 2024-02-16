شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: مصر جهزت شاحنات الإغاثة فى 36 ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه منذ بداية اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، ولم تدخر مصر جهدا في تجهيز شاحنات الإغاثة أمام معبر رفح، الذى ظل مفتوحا لتمرير وتدفق المساعدات الإنسانية من قبل الجانب المصري، مؤكدا أن كافة مؤسسات المجتمع المدني ظلت مرابطة على المعبر لضمان تدفق المساعدات في ظل تعنت من الجانب الآخر.

وأشار مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن تحركات القاهرة كانت سريعة وتاريخية منذ اللحظة الأولى لبداية الحرب في أكتوبر، فقد نجحنا في تجهيز شاحنات الإغاثة خلال 36 ساعة فقط بعد ساعات من بداية الأزمة، فضلا عن الدور السياسي والدولي المشرف الذى اتخذته مصر في عقد قمة السلام و والتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ورد على المشككين، بأن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح خير دليل على دور القاهرة في تدفق المساعدات الإنسانية منذ اللحظة الأولى.