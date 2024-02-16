شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: المخططات الصهيونية مجرد أحلام لن تتحقق ومصر حائط صد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك هدف أساسى عن اليمين الإسرائيلي يتمثل في احتلال كامل التراب الفلسطيني حتى ينسى العالم أنه كان على هذه الأرض دولة اسمها فلسطين، ظنا منهم أن تصبح إسرائيل دولة يهودية في المنطقة العربية، مخططين لتقسيم المنطقة لدول مسلمة تستضيف الفلسطينيين المسلمين ودول مسيحية تستضيف الفلسطينيين المسيحيين، وكل هذه المخططات أحلام صهيونية لن تتحقق ومصر تقف حائط صد أمام هذه المخططات في موقف تاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” إلى أن إسرائيل بؤرة غريبة نشأت في قلب الجسد العربي المتجانس والمتنوع وهناك ملايين العرب لن يسمحوا بذلك كما أن الغرب الذى يدعم إسرائيل أصبح عجوز وغير قادر على فرض هذه السياسات الاستعمارية.

واستطرد حديثه قائلا: "اعتقد أن الكيان الصهيوني سيتعرض لمخاطر جامة في المستقبل القريب بسبب ضعف قدرات الولايات المتحدة الامريكية وترهل غرب أوروبا العجوز وعدم قدرة الغرب علي الإستمرار في دعم حلفائهم في المستقبل في مختلف بقاع العالم وعلي رأسها إسرائيل.

جاء ذلك تعليقا على هجمات جيش الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية المكدسة بالنازحين من غزة منذ شن الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى ودعوتهم لترك غزة والنزوح نحو الجنوب.