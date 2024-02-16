انت الان تتابع خبر "بوليتيكو": دول عربية اضعفت قدرة أمريكا على ضرب "الفصائل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة الأمريكية أنها حصلت على هذه المعلومات من أربعة مصادر مطلعة على القضية، هم مسؤول أمريكي وأحد مساعدي أعضاء الكونغرس ومسؤولين غربيين.

وقال المسؤول الأمريكي إنه بالتزامن مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، فإن العديد من الدول العربية، وخاصة تلك التي "تحاول التوصل إلى انفراجة مع إيران، تقيد بشكل متزايد" الولايات المتحدة وشركاءها من شن ضربات عسكرية انطلاقا من أراضيها.



وأوضح أن "ذلك يشمل قيودا على شن ضربات انتقامية ضد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق وسوريا والبحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "بعض الدول العربية تقيد الوصول إلى القواعد العسكرية وكذلك تحليق الطائرات المشاركة في هذه الضربات الانتقامية".

ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن عدد الدول التي اتخذت مثل هكذا إجراءات.

وقال أحد المسؤولين الغربيين إن "السبب وراء قيام الإمارات على وجه الخصوص بذلك هو لأنهم لا يرغبون في الظهور وكأنهم ضد إيران أو بأنهم قريبون جدا من الغرب وإسرائيل أمام الرأي العام الداخلي".