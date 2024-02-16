انت الان تتابع خبر هل سيرحل دي يونج عن برشلونة.. تشافي يرد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وظهرت أنباء مؤخرا تفيد بأن نجم وسط برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج، على أعتاب مغادرة النادي الكتالوني في الصيف المقبل.
وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فرينكي لاعب مهم للغاية، ولاعب كرة قدم جيد، ويشعر بالراحة في النادي".
وبسؤاله عن رحيل اللاعب رد تشافي: "حان الوقت لنتحد، هناك 4 أشهر متبقية في الموسم، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الرحيل".
واختتم: "الفريق بأكمله غير متسق وليس فرينكي وحده، في بعض المباريات سيطرنا وفي البعض الآخر فشلنا، افتقرنا للثبات وفرينكي ليس استثناءً، علينا جميعا أن نتخذ خطوة للأمام".
وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فرينكي لاعب مهم للغاية، ولاعب كرة قدم جيد، ويشعر بالراحة في النادي".
وبسؤاله عن رحيل اللاعب رد تشافي: "حان الوقت لنتحد، هناك 4 أشهر متبقية في الموسم، وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الرحيل".
وزاد: "نحن نحاول تسوية الأمور وتصحيح الأخطاء للمنافسة، بجانب أن مستقبله يعتمد عليه".
واختتم: "الفريق بأكمله غير متسق وليس فرينكي وحده، في بعض المباريات سيطرنا وفي البعض الآخر فشلنا، افتقرنا للثبات وفرينكي ليس استثناءً، علينا جميعا أن نتخذ خطوة للأمام".