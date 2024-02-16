شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": تحديد قيمة توريد القطن يعكس الحرص على الوصول لأسعار عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، أن قيام مجلس الوزراء بتحديد أسعار توريد للقطن تتناسب مع المتغيرات في سعر الصرف، وهو ما يعكس أن الدولة تحاول الوصول لأسعار توريد عادله للمحاصيل الرئيسية، لافتا إلى أن هذه الخطوة مهمة نظرا لارتفاع أسعار وسائل الإنتاج العالمية، وكذا الارتفاع الكبير في أسعار المبيدات وبالتالي فإنها خطوه في الطريق الصحيح للانتصار للفلاح المصري.

وأضاف "عناني" في تصريح لـ"الخليج 365" أن القطن من المحاصيل الهامه والواجب دعمها والنظر لتسعيرها أول بأول، كونها عصب صناعه النسيج ومن المحاصيل التي يتم تصديرها لشهرتها العالمية.

وثمن الحزب ما قامً به مجلس الوزراء وينتظر إعاده تسعير باقي المحاصيل الرئيسيه مثل القمح وقصب السكر والبنجر مع العمل علي توفير كافه الوسائل اللازمه للانتاج الوفير مع إعاده النظر في كافه الوسائل الخاصه بالوصول إلى ما ننشده من تحقيق أمن غذائي يتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي مع محاوله للتصدير للخارج.